München - Das Coronavirus hat auch große Auswirkungen auf die Abläufe bei der Münchner Tafel: So wurden 26 der insgesamt 27 Ausgabestellen im Stadtgebiet vorübergehend geschlossen, stattdessen spielt sich nun alles an der Großmarkthalle ab. Hier, am Westtor, ist während der Corona-Zeit die große Anlaufstelle zu finden – an sechs Tagen in der Woche wird hier nun das Essen an die rund 20.000 Tafelgäste verteilt.