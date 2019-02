Die Erinnerung an die brutalen Szenen am 24. September im Westpark macht den Zeugen offenbar bis heute zu schaffen. Ein 15-jähriger Augenzeuge hat sogar ein ärztliches Attest vorlegen lassen, in dem dringend davon abgeraten wird, den an Panikattacken leidenden Jugendlichen vor Gericht erneut zu vernehmen – und ihn damit an das Erlebte zu erinnern.