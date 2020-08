Sohn von Musiker Steve Earle US-Sänger Justin Townes Earle mit nur 38 Jahren gestorben

Im Statement heißt es unter anderem: "Mit großer Trauer müssen wir euch vom Ableben unseres Sohns, Ehemanns, Vaters und Freunds Justin berichten. So viele von euch haben auf seine Musik und seine Texte vertraut und wir hoffen, dass euch seine Musik weiterhin auf euren Reisen leitet." Am Ende des Statements findet sich ein Auszug aus Townes Earles Song "Looking For A Place To Land" aus dem Jahr 2014.