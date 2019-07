Sohn von Liz Hurley Damian Hurley gibt sein Modeldebüt

Lederjacke, wehendes Haar, sinnlicher Mund und viel Highlighter: Damian Hurley (17, "The Royals"), Sohn von Elizabeth Hurley (54, "Austin Powers"), gibt sein Modeldebüt - und steht seiner berühmten Mutter in Sachen Schönheit in nichts nach. Der androgyne Nachwuchsschauspieler hat sich für eine Beauty-Kampagne für Pat McGrath Labs ablichten lassen und ähnelt seiner Mama auf verblüffende Art.