Sohn Pace kam bereits im März Star-DJ Diplo ist zum dritten Mal Vater geworden

Symbolträchtig am Muttertag verkündete Diplo (41, "Heartless"), dass er zum dritten Mal Vater geworden ist. Es ist das erste gemeinsame Kind mit Model Jevon King (30) - ihr Sohn Pace kam bereits am 20. März auf die Welt, was die Miss Universe Trinidad und Tobago 2014 über ihren Instagram-Account teilte. Jetzt meldete sich auch Wesley Pentz, wie Diplo eigentlich heißt, zu Wort und bestätigte die freudige Nachricht. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Star-DJ auch bei den "drei stärksten Müttern der Welt".