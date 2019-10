Schlagersängerin Melanie Müller (31, "Gib mir ein M") und ihr Ehemann Mike sind erneut Eltern geworden. Ihr zweites Kind, ein Junge, kam laut "rtl.de" am Sonntagmorgen wie geplant per Kaiserschnitt zur Welt. Demnach wiegt das Baby 3.300 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Der Name des Kleinen sei Matty, heißt es weiter. Baby und Mutter seien wohlauf.