Sohn heißt Jasper Chelsea Clinton ist zum dritten Mal Mutter geworden

Chelsea Clinton ist bereits Mutter von Charlotte, die 2014 zur Welt kam, und Aidan, geboren 2016. Im Juli 2010 hatte sie dem Hedgefonds-Manager Mezvinsky das Jawort gegeben. Die beiden besuchten gemeinsam die Universität Stanford und hatten sich im November 2009 verlobt. Clinton ist stellvertretende Vorsitzende der Clinton Foundation, arbeitet an der Columbia University, und ist Bestsellerautorin. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, darunter "Start Now! You Can Make a Difference".