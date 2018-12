Ihre Ski-Karrieren liegen über 40 Jahre zurück. Doch Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sind auch medial so jung geblieben wie am ersten Tag. Das erfolgreiche Ehepaar blieb wohltuend locker, hat nie den Humor und die Natürlichkeit verloren. Dass die beiden immer mal wieder auftauchen im Fernsehen, liegt an ihrem Talent zum Plaudern und an ihrem erfolgreichen Ski-Sprössling Felix.