Brustkrebs und Leukämie: Hannelore Elsner starb am Ostersonntag

Hannelore Elsner hat den Kampf verloren. Sie starb mit 76 Jahren am 21. April an den Folgen ihrer Krebs-Erkrankung in einem Krankenhaus in München. Am 31. Mai verabschiedeten sich Dominik, Schauspiel-Kollegen und Fans bei einem Trauergottesdienst in der Kirche St. Michael.