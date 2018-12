Sie schimpft auf die Staatsregierung. Denn seit fast 50 Jahren wohnt die Münchnerin in einer "Kammer-Wohnung". Ihr Vermieter ist also "Vater Staat", die Bayerische Versorgungskammer, die als Behörde im Innenministerium angesiedelt ist. In München verwaltet und vermietet die Bayerische Versorgungskammer 6.500 Wohnungen. "Vater Staat ärgert mich. Als alte Mieterin habe ich das Gefühl, ich bin nichts wert. Am liebsten wäre es der Versorgungskammer wohl, wenn ich ins Altersheim gehe, sterbe oder kündige, damit sie die Wohnung neu und teurer vermieten kann", regt sich die 71-jährige Frau auf.