Das KVR beruft sich auf ein Urteil von 1977

"Der Zeitpunkt des Anhaltens, der ist doch entscheidend", denkt sich R. Und siehe da: Das KVR erlässt ihm die Strafgebühr, als er sich schriftlich wehrt. Aber: Nicht etwa, weil R. recht habe, sondern, weil es sich um seinen allerersten Verstoß handele, heißt es in der schriftlichen Antwort. Das KVR beruft sich auf ein Urteil des Bayerischen Oberlandesgerichts (BayObLG, 2 Ob OWi 61/77), das 42 Jahre alt ist. Darin heißt es im weitesten Sinne, man solle die Parkscheibe immer auf die Uhrzeit einstellen, die dem Beginn der Parkscheibenpflicht entspricht, plus eine halbe Stunde. Demnach hätte R. seine Parkscheibe auf 9.30 Uhr stellen sollen, weil die Parkzone an der Dietramszeller Straße um 9 Uhr beginnt, so heißt es in dem Schreiben.