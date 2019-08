Sogar ihre Kinder erschraken angeblich Katie Price: Schock-Gesicht nach Schönheits-OP in Istanbul

"Bunny und Jett dachten, ihrer Mutter wäre etwas Schlimmes zugestoßen."

Die fünffache Mutter gilt als großer Fan von Schönheitskorrekturen. "Ich liebe es, die Ergebnisse nach der OP zu sehen. Ich will immer noch etwas ändern. Ich will immer perfekt sein", gestand sie kürzlich. Erst im April hatte sie sich in der Türkei behandeln lassen. Angeblich erschrak sie nun aber sogar ihre Kinder: "Bunny und Jett dachten, ihrer Mutter wäre etwas Schlimmes zugestoßen. Sie weinten, als sie versuchte, es ihnen zu erklären", will ein Insider wissen.