Schäfer kehrt nach Wolfsburg zurück

Ursprünglich sollte der langjährige VfL-Profi noch die Saison in den USA zu Ende spielen und von 2019 an einen Anschlussjob in Wolfsburg erhalten. Nach der Verpflichtung von Jörg Schmadtke als neuen VfL-Sportchef nahm dieser jedoch früher Kontakt zu Schäfer auf. "In den Gesprächen mit Marcel war uns sehr schnell klar, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und dieselben Ziele verfolgen. Er kennt den VfL in- und auswendig, ist hochmotiviert und bringt viele gute Ideen mit, wie wir den Verein wieder in die Erfolgsspur zurückbringen können", sagt Schmadtke.