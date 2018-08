Dennis und Sören sind raus "Die Bachelorette": So romantisch war der erste richtige Kuss

Als Alex am nächsten Morgen den anderen Kandidaten vom Vorabend erzählte, erntete er von den Männern Beifall. Für die meisten schien es völlig okay zu sein, dass er Nadine geküsst hatte - nur nicht für Rafi. Jenem war an seinen fast schon verrückt-aufgerissenen Augen anzusehen, dass es für ihn gar nicht in Ordnung war.

Sie freut sich auf Männer in Badehose

Später stand das zweite Gruppendate an. Mit Kevin, Stefan, Sören, Dennis und Brian ging es an den Strand. Auf dem "Action-Sofa", einem großen Luftkissen, wurden sie in Dreiergrüppchen übers Wasser gezogen. Stefan kam ihr schließlich bei einer Fahrt mit dem Jet-Ski etwas näher, bei der er sich an die Junggesellin klammern konnte. Nach einem Gespräch stellte Nadine fest, dass letzterer "unter vier Augen interessanter als in der Gruppe" sei. Einen weniger guten Eindruck machte jedoch Sören auf sie, den sie als "Spaßkanone" bezeichnete. "Ist mir das zu wenig Mann, oder ist es mir zu viel Komiker? Keine Ahnung", zweifelte die "Bachelorette".

Vor der Nacht der Rosen kam Nadine noch auf einen Überraschungsbesuch mit Bier und Pizza in die Jungs-Villa. Dort sollten sie alle ein positives und ein negatives Ereignis aus ihrem Leben aufschreiben, das sie geprägt habe. Brian erzählte davon, dass er ohne Vater aufgewachsen sei. So etwas wolle er seinen Kindern niemals antun, selbst wenn es womöglich mit seiner künftigen Frau nicht klappe. Chris hingegen erzählt, warum er Weihnachten "Kacke" findet. Seine Mutter habe damals zum Fest ihre Familie verlassen, doch später habe er ihr dafür verziehen. Auch Nadine sprach offen über sich. Sie sei nur auf den ersten Blick tough und müsse sich in einer Beziehung fallen lassen können, ohne dass dies als Schwäche angesehen werde.

Und raus bist du

Vor der Rosenvergabe schnappte sich als erster Chris noch einmal Nadine zu einem Einzelgespräch, bevor diese wie beim Speed-Dating durchgereicht wurde. Besonders Rafi, der Chris schon zuvor als "Opfer" bezeichnet hatte, gab sich argwöhnisch. Sie sei bestimmt "nur gelangweilt von dem". Nadine schienen stattdessen auch Rafis verrückte Augen aufgefallen zu sein, denn noch vor der Entscheidung erklärte sie, dass jener auf sie "verbissen" und "angestrengt" gewirkt habe.

Brian hatte befürchtet, dass vier Kandidaten gehen müssen und "schon 'n gutes Massaker" erwartet, schließlich mussten allerdings nur zwei Männer abreisen. Überraschenderweise war nicht Rafi unter den ausgeschiedenen Kandidaten, bekam er doch als letzter eine Rose. "Ich weiß nicht, was sie mit diesem egoistischen Schleimbeutel hat", fragte sich Filip. "Der hat nichts: kein Charisma, keinen Charakter, scheiße sieht er auch aus." Stattdessen mussten Dennis und Sören gehen.

