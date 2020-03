Söhne stehen in Kontakt zu ihm Mit Coronavirus infiziert: Familie verrät, wie es Tom Hanks geht

"Ich bin zuversichtlich"

Auch Hanks' ältester Sohn Colin (42) gab via Social Media eine Erklärung ab. Auf seinem Twitter-Account ist zu lesen: "Wir sind so dankbar für die Unterstützung. Meine Eltern werden in Australien hervorragend behandelt und es geht ihnen unter den gegebenen Umständen gut (und sie sind in guter Stimmung). Trotz der Tatsache, dass ich in LA bin und sie seit drei Wochen nicht gesehen habe, stehen wir in ständigem Kontakt und ich bin zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen werden."