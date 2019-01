So wird die Haut richtig schön Comeback der Naturheilkunde: So funktioniert Trockenbürsten

Was ist Trockenbürsten?

Erstmal bekannt wurde das Trockenbürsten durch den Naturheilkundler Sebastian Kneipp, der die Behandlung in der Mitte des 19. Jahrhunderts praktizierte. Zuvor wurde sie bereits in Klöstern angewendet. Das Trockenbürsten unterstützt den Entgiftungsprozess der Haut auf direkte Weise, indem es die Poren öffnet und stimuliert. So werden Giftstoffe gelöst und die Selbstregulierungsprozesse des Organismus gefördert.