So war ihr erster Arbeitstag Prinzessin Sofia von Schweden packt im Krankenhaus mit an

Prinzessin Sofia von Schweden (35) packt in schweren Zeiten an der vordersten Front mit an: Die 35-Jährige hat sich in einer dreitägigen Schulung zur Pflegekraft ausbilden lassen und unterstützt ab heute (16. April) das Personal im Sophiahemmet Krankenhaus in Stockholm. Laut der schwedischen Wochenzeitung "Svensk Damtidning", die auch erste Bilder der Prinzessin an ihrem neuen Arbeitsplatz veröffentlichte, kommt sie dort aber nicht direkt mit Corona- Patienten in Kontakt. Sie desinfiziert Betten und medizinisches Gerät, hilft in der Küche oder putzt.