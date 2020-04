Bei der siebten Folge der diesjährigen Ausgabe von "Let's Dance" traten acht Promis mit ihren Profi-Tanzpartnern in Einzel- und Teamtänzen gegeneinander an. Die Qualität der Performances nahmen weiter zu, am Ende musste Loiza Lammers (25) die Segel streichen. So schlugen sich die Stars beim "Einbiegen in die Zielkurve", wie Juror Joachim Llambi (55) es formulierte.