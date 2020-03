In der dritten Folge der 13. Staffel von "Let's Dance" groovten sich viele der Paare weiter erst ein. Die Jury bestehend aus Motsi Mabuse (38), Joachim Llambi (55) und Jorge González (52) hatte noch so einiges zu bemängeln, auch wenn das Publikum zum Beispiel die Leistungen von Luca Hänni (25) oder Moritz Hans (23) mit stehenden Ovationen würdigte. Klar, dass sich Hans und später dann auch noch Artistin Lili Paul-Roncalli (21) mit jeweils 26 Punkten so langsam als Favoriten auf den Sieg herauskristallisierten. Am Ende musste aber natürlich wieder ein Promi die Segel streichen.