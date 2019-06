So war der Auftakt "The Masked Singer": No Angel Lucy Diakovska wird erkannt - und fliegt

Mit großer Spannung wurde die Auftaktfolge der neuen ProSieben-Show "The Masked Singer" erwartet. In der müssen zehn Prominente aus allen Bereichen des Show-Business in farbenfrohen Verkleidungen und somit Inkognito um die Gunst der Zuschauer singen. In der ersten Ausgabe erwischte es dabei ausgerechnet einen Star, der dank seiner markanten Stimme zu Ruhm kam - bei "The Masked Singer" gereichte das aber nicht zum Vorteil. Und so musste sich Lucy Diakovska (43), das ehemalige Mitglied der deutschen Girlband No Angels, demaskieren - und verabschieden.