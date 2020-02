Und sonst so?

Knapp wurde es bei Musiker John Kelly (52), aber nicht hinsichtlich der Punkte. Der gab direkt vor der Live-Show noch ein Konzert in Rotterdam und schaffte es per Privatjet so gerade eben rechtzeitig in die Sendung.

Besonders beäugt wurde natürlich Michael Wendler (47), der im Publikum saß und seine Freundin Laura Müller (19) moralisch unterstützte. Sie wird fortan zusammen mit Profitänzer Christian Polanc (41) auftreten - zumindest hinsichtlich des Alters also gefährliche Konkurrenz. Per kurzer Videoschalte durfte sich dann auch noch ausgerechnet Oliver Pocher (42) an seinen liebsten Feind wenden. Mit stoischem Blick ließ der Wendler diese besonderen Grüße über sich ergehen.

