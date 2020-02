Für wen wird die 13 eine Glückszahl - und wem klebt das Pech an den Tanzhacken? Die 13. Staffel von "Let's Dance" ist am heutigen Freitag (21. Februar) gestartet und hat nicht nur 14 Promis mit ihren jeweiligen Profitänzern und Profitänzerinnen zusammengeführt. Beim Auftakt kristallisierten sich auch schon erste Favoriten, Sorgenkinder und Prügelknaben von Joachim Llambi (55) und Co. heraus. Jorge Gonzalez (52) hat ganz nebenbei in Person von Ex-Fußballer Ailton (46) einen südamerikanischen Mitstreiter im Kampf gegen die deutsche Grammatik gefunden. Und der Wendler kam dem Pocher auch im "Let's Dance"-Publikum nicht aus...