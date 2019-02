So war das große Finale "Der Bachelor 2019": Sind Andrej und Jenny noch ein Paar?

Eva gefriert das Lächeln im Gesicht, ihr Blick lässt erahnen, dass sie sich wohl im falschen Film vermutet. Wie in einer Schockstarre lässt sie sich zum Auto zurückführen. "Sehr widersprüchliche Worte, die er gerade von sich gegeben habt", fasst sie ihre Verblüffung zusammen. "Er hat sich für das Mädchen entschieden, nicht für die Frau."

"Ich habe mich von ganzem Herzen in dich verliebt"

Dann ist Jennifer an der Reihe. "Wenn du an Momente mit ihr denkst, und dir die Tränen kommen - dann ist das eines der schönsten Gefühle, die es gibt", sinniert der Basketballspieler mit tränenerstickter Stimme über die letzte verbliebene Kandidatin, kurz bevor er sich daran wagt, ihr die allerletzte Rose zu überreichen. "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe. Und das bist du." Natürlich nimmt Jenny die Rose an und beide versinken in einem innigen Kuss.

Sind Andrej und Jennifer noch ein Paar?

Happy End für Jenny, die im Vergleich wohl mehr als ihre Mitstreiterinnen um das Herz des Bachelors gekämpft hat - sehr zum Missfallen vieler Konkurrentinnen, die ihr vorwarfen, falsch und übertrieben eifersüchtig zu sein. Für Andrej fiel das bei seiner Entscheidung offenbar nicht ins Gewicht. Doch wie ging es nach der Rosenübergabe weiter? Sind die beiden auch jetzt noch zusammen - mehrere Wochen nach dem Dreh der letzten Nacht der Rosen? Oder hat es sich bereits ausgeturtelt? Gerüchte gab es eine Menge...

Das wollte auch Moderatorin Frauke Ludowig (55) wissen, die im zweiten Teil der "Der Bachelor"-Finalsendung Andrej Mangold und einige der Kandidatinnen zur großen Aussprache bat. Ja, sie sind noch zusammen, verrieten der Bachelor und seine Auserwählte mit einem Kuss. Das Paar führt eine Fernbeziehung zwischen Bremen und Bonn.

Glück pur für Jenny? Nicht ganz, denn Eva - immer noch verbittert über die für sie unverständliche Abfuhr von Andrej Mangold - nutzte die Gunst der Stunde, um ein wenig Gift zu versprühen. "Wir haben zusammen übernachtet, beim letzten Dreamdate", deutete sie in Richtung Jenny an. "Ich weiß nicht, was er dir darüber erzählt hat", formulierte sie mit einem sehr vielsagenden Blick. Jenny versuchte lässig abzuwinken, das sei alles Vergangenheit.

Kommt das erste Bachelor-Baby?

Über eine Sachen waren sich am Ende alle einig: Man wünscht sich das erste Bachelor-Baby in der Geschichte der Kuppelshow! Und die erste haltbare Bachelor-Liebe, denn alle anderen sind inzwischen Geschichte...

