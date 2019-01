So viel investiert sie in ihr Aussehen Vampir-Lifting für Carmen Geiss: "Viel schonender als Botox"

Dass Carmen Geiss (53) viel Zeit und auch Geld in ihr Aussehen investiert, wissen längst nicht nur die Fans ihrer Doku-Soap. Doch in der heutigen neuen Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (7. Januar bei RTL II, 20:15 Uhr) setzt die Millionärsgattin noch einen drauf. Die 53-Jährige gönnt sich ein Vampir-Lifting. Was es damit auf sich hat, welche Pläne sie für 2019 bereits geschmiedet hat und ob weitere Beauty-Eingriffe geplant sind, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.