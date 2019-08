So verlief seine Karriere 20 Jahre "The Sixth Sense": Was macht Haley Joel Osment heute?

So fing alles an

Schon vor "The Sixth Sense" war Osment im TV und auf der großen Leinwand zu sehen. Nachdem er im Alter von nur vier Jahren entdeckt worden war, spielte er in einer TV-Werbung für eine Restaurantkette mit, bevor er 1994 als Sohn von Tom Hanks (63) in "Forrest Gump" auftrat. Es folgten mehrere kleine TV-Rollen, darunter in den Serien "Walker, Texas Ranger" mit Chuck Norris (79) und in "Ally McBeal". Das Talent scheint übrigens in der Familie zu liegen: Sowohl Osments Vater Eugene (60) als auch seine jüngere Schwester Emily (27) sind Schauspieler.