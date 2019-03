Von lecker bis unbekömmlich

Denn trotz oder gerade wegen dem Bäuchlein des Designers kam sein Cha Cha Cha zum Auftakt der Show super an. Und es blieb kulinarisch-gut, nachdem auch der schlaksige Pascal "Pommes" Hens (38) mit seinem Tango an der Seite der gefühlt halb so großen Ekaterina Leonova (31) ablieferte. Abgerundet wurde der grundsolide Start von Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38), auch wenn das Fazit von Jorge González (51) für die 52-Jährige etwa wie folgt zusammengefasst werden kann: "Beine: oh la la. Hüfte: so la la".