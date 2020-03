So verhält man sich richtig So erkennt man Fake News zur Corona-Krise

Auch am Inhalt lässt sich eine Falschmeldung oftmals erkennen. Mit welchen Quellen werden die Informationen in einer Nachricht unterfüttert? Sind Sätze eher zusammenhanglos gewählt? Fehlen wichtige Details oder werden nicht präzise benannt? Dann spricht vieles dafür, dass man es in diesem Fall mit einer Fake News zu tun hat. Zudem deuten Rechtschreib- oder Übersetzungsfehler vermehrt auf eine Falschmeldung hin.