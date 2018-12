So verbringt sie Weihnachten Elena Carrière: "2018 war das glücklichste Jahr meines Lebens"

"2018 war das aufregendste, glücklichste Jahr in meinem Leben", schwärmt Model und Influencerin Elena Carrière (22). Kein Wunder, die ehemalige "GNTM"-Kandidatin konnte in diesem Jahr so richtig durchstarten. Die 22-Jährige steht nicht nur bei der internationalen Top-Agentur Metropolitan Models unter Vertrag, mit fast einer halben Million Followern gehört sie auch zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Erst im November wurde sie als Top-Influencer in der Kategorie Lifestyle mit einem "Place To B"-Award ausgezeichnet. Am Rande eines Events von Fuze Tea in der Mall of Berlin am Freitagmittag blickt sie im Interview auf ihr persönliches Jahr 2018 zurück und verrät ihre Pläne fürs Weihnachtsfest.