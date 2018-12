So verbringt er die Feiertage Matze Knop: Wenigstens Weihnachten braucht er Struktur

So vielfältig seine Parodien sind, so beständig feiert Matze Knop (44) Weihnachten. "Als chaotischer Comedian brauche ich wenigstens an Weihnachten etwas Struktur", lacht der 44-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Der Comedian ist bekannt für seine Fußballer-Parodien. Ob Franz Beckenbauer, Jogi Löw oder Cristiano Ronaldo, keiner ist vor ihm sicher. 2019 meldet er sich mit einem neuen Comedy-Programm zurück. Am 22. Februar feiert er mit "Willkommen in Matzeknopien - Ich mach's jetzt selbst" Premiere in Hannover. Doch nun freut er sich erstmal auf die Feiertage, die er ganz besinnlich mit jeder Menge Essen verbringt.