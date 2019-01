München - Gehalt und verfügbares Einkommen sind zwei Paar Schuhe. Lebt man alleine, zu zweit, hat man Kinder? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? All das spielt eine Rolle bei der Frage: Kann ich mir das Wohnen in dieser Stadt leisten?Das Unternehmen Nestpic, eigentlich eine Plattform zur Vermittlung möblierter Wohnungen, hat sich diverse Städte auf der ganzen Welt angeschaut, die hochqualifizierte Arbeitnehmer anziehen. So auch München.