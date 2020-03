Grundschule Canisiusplatz: War kein Ersatz-Wahllokal zu finden?

Grundsätzlich frage sich die Mutter, warum man die Wähler und vor allem die Wahlhelfer unnötig gefährdet hat. "Es wäre doch kein Problem gewesen, ein Ersatz-Wahllokal zu finden", so die verunsicherte Frau. Ihr Kind, bis vor Kurzem täglich in der Schule, zähle nun zur "Kontaktperson Kategorie II", so wie alle Schüler der Grundschule am Canisiusplatz. So heißt es in einer E-Mail der Schule an die Eltern, die der AZ vorliegt.