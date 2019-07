So solidarisch zeigt sich Deutschland "Sea-Watch 3": Böhmermann-Aktion ein riesiger Erfolg

Nach der Festnahme der Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, am Samstagmorgen in Lampedusa zeigen sich viele Menschen solidarisch. Innerhalb kurzer Zeit wurden mehr als eine Million Euro an Spenden für die unter Hausarrest stehende Rackete und die Seenotrettung gesammelt.