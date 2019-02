So sieht "Thors" Training aus Muskeln wie Chris Hemsworth: Star bringt eigene Fitness-App heraus

App-etit auf viel Kohle?

Mit seiner eigenen App liegt der Schauspieler voll im Trend. Denn immer mehr Berühmtheiten lancieren ihre eigenen Anwendungen und verdienen sich damit ein noch goldeneres Hollywood-Näschen. So hat der halbe Kardashian/Jenner-Clan eine eigene App, Shakira bittet in "Love Rocks" zum daddeln und Demi Lovato beschreitet den "Path To Fame" in ihrem Handy-Game. Kaum zu glauben - auch Oscar-Gewinner Tom Hanks hat eine eigene App. Mit Hanx Writer verwandelt sich das Smartphone in eine alte Schreibmaschine.