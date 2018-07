So sieht sie es heute Gwyneth Paltrow war bei Weinstein "auf dünnem Eis"

Die Scheidung

Auch ihre Scheidung von Coldplay-Sänger Chris Martin (41) spricht die Schauspielerin in dem Interview an. Damals hatte Paltrow von "conscious uncoupling" (dt.: "bewusstes Entpaaren") gesprochen und feststellen müssen, dass viele Leute dies so auffassten, als ob sie sich für etwas Besseres halten würde - selbst in ihrer Scheidung. In Wahrheit habe sie aber damit sagen wollen, dass sie und Martin im Scheitern ihrer Ehe viel Schmerz verspürten und einfach einen anderen Weg der Trennung ausprobieren wollten.