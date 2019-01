So sieht sie die #MeToo-Debatte Ute Lemper sieht sich auf Augenhöhe mit den Männern

Ute Lemper (55, "Paris Days, Berlin Nights") gilt seit vielen Jahren als toughe Frau im Show-Business. Diesen Eindruck bestätigte sie nun auch in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Sie selbst habe sich in ihrer Karriere nämlich nie zum Sexualobjekt machen lassen: "Ich habe mir immer Respekt verschafft, auf Augenhöhe mit den Männern." Sie habe nie die Karte ausgespielt, die viele Frauen ihrer Meinung noch in ihrer Branche benutzen: "Sie sind teilweise selbst verantwortlich für respektloses Verhalten."