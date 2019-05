So sehr litt der "Game of Thrones"-Star Sophie Turner: Ein Jahr lang keine Periode wegen Extrem-Diäten

Ehemann Joe Jonas war große Unterstützung

"Ich war mir in jungen Jahren meines Körpers zu bewusst", erzählte sie. "Es hat meinen Verstand übernommen, es war alles, worüber ich nachgedacht habe. Kalorienzählen und das alles. ,Oh, ich esse heute nur Nüsse.'" Auch die Kommentare in den sozialen Medien hätten ihrem Wohlbefinden geschadet. Mit 13 Jahren eine Berühmtheit als Sansa Stark in "Game of Thrones" zu sein, hatte ihre mentale Gesundheit gefordert. Ihr Ehemann Joe Jonas (29, "Fastlife") habe ihr jedoch sehr dabei geholfen, ihre Probleme zu bewältigen.