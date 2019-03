So sehr freuen sich die Fans "Game of Thrones": Das verrät der neue Trailer zu Staffel acht

Knapp einen Monat vor Staffel-Start hat HBO die "Game of Thrones"-Fans mit dem neuen Trailer zur finalen achten Staffel erfreut. Die Liebhaber der Erfolgsserie dürfen sich ab dem 14. April auf ein düsteres Schauspiel einstellen und sicher sein: Der größte Kampf der auf George R. R. Martins Büchern basierenden Geschichte steht noch bevor! In der Nacht zum 15. April soll die erste Folge der Staffel dann auch in Deutschland bei Sky abrufbar sein.