So schön wandelbar Ein echter Hingucker: So trägt man den Bob im Herbst

Mädchenhaft wie Natalie Portman

Für den natürlichen Mädchenlook à la Natalie Portman (38) bietet sich eine von Natur aus wellige bis lockige Haarstruktur am besten an. Zu mehr Volumen kann hier ein Lockenstab verhelfen. Unser Tipp: Je schmaler der Stab, desto intensiver fallen die Löckchen aus. Am Ende sollten die Haare noch mit einem grobzinkigen Kamm leicht durchgebürstet werden, so gehen die Locken nicht verloren und sehen schön natürlich aus.