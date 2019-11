So schön farbenfroh Pimp it! Pinke Blazer bringen Schwung in den Herbst

Sportlich-schick zur Anzughose

Auch mit Anzughose kann Frau das farbenfrohe Kleidungsstück modisch in Szene setzen. Der Look lässt sich mit weißen Sneakers und T-Shirt wunderbar in den Alltag integrieren oder kann zusammen mit schwarzen Lack-Loafern und dunkler Ledertasche ein schickes Outfit für das Büro darstellen. Model Coco Rocha (31) brilliert in der sportlich-schicken Variante.