So sah sie als Kind aus Kaum zu erkennen! Veronica Ferres postet niedliches Pausbacken-Foto

Veronica Ferres kam am 10. Juni 1965 in Solingen, Nordrhein-Westfalen, als jüngstes von drei Kindern und einzige Tochter eines Kohlen- und Kartoffelhändlers und seiner Frau zur Welt. Nach dem Abitur ging Ferres 1983 nach München; sie studierte Theaterwissenschaften und Psychologie und ergatterte parallel erste Filmrollen. So war sie im Kinoerfolg "Schtonk!" (1992) zu sehen und in der TV-Serie "Unser Lehrer Doktor Specht" (1993-1996). Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr dann mit der Hera-Lind-Romanverfilmung "Das Superweib" (1996).