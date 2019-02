So reich ist die Autorin "Shades of Grey"-Star E. L. James: Kann sie diesen Erfolg noch toppen?

So viel Macht hat E. L. James

2012 nannte das "Time"-Magazin die britische Autorin in der Liste der "100 einflussreichsten Menschen der Welt". Ihren Einfluss soll E. L. James auch in Hollywood geltend gemacht haben. Angeblich zu Lasten der Regisseurin der ersten Roman-Verfilmung. Die Diskussionen mit der Autorin waren offenbar so anstrengend, dass Sam Taylor-Johnson (51) später in einem Interview mit der "Sunday Times" sagte: "Ob ich im Nachhinein 'Fifty Shades of Grey' nochmal machen würde? Natürlich nicht. Ich würde irrewerden." Teil zwei und drei übernahm dann James Foley (65).