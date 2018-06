So reagiert ProSieben Steht "Schlag den Henssler" vor dem Aus?

"Was war mit dem Henssler heute los?! War ja ne schlechte Performance heute..." - so lautete nur einer von vielen Tweets nach der letzten Ausgabe der ProSieben-Show "Schlag den Henssler" am vergangenen Samstag. Der sonst so schlagfertige TV-Koch Steffen Henssler (45) sorgte mit seinem lustlosen Auftritt für echtes Kopfschütteln.