So reagieren die Fans Oscar-Lunch: Brad Pitt sorgt mit Namensschild für Lacher

Zwar erhielt jeder der Teilnehmer an diesem Mittagessen ein Schild mit seinem Namen darauf. Keiner trug dieses aber so prominent zur Schau wie Pitt. "Brad Pitt. Schauspieler in einer Nebenrolle, Once Upon a Time... in Hollywood" war darauf zu lesen. Besonders im Gespräch mit Cynthia Erivo (33, "Bad Times at the El Royale"), die in diesem Jahr als beste Hauptdarstellerin für den Film "Harriet" nominiert ist, ragte das Schild auffällig hervor.