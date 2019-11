Darum geht es im Berliner "Tatort: Das leben nach dem Tod"

Ein Mann liegt acht Wochen tot in seiner 70er-Jahre-Wohnblockwohnung. Was die persönliche Frage aufwirft, wie viel man in der Anonymität der Großstadt von seinen Nächsten weiß? Denn es passierte in der Nachbarwohnung von Robert Karow (Mark Waschke). Der hat nun uneingestanden ein schlechtes Gewissen, weil jemand ausgerechnet neben ihm als Mordkommissar so lange unbemerkt vor sich hinmodern konnte (eine wunderbar drastische, hier aber fast zynisch-komische Ekelkulisse mit Maden und Schmeißfliegen). Gleichzeitig wird sich Waschke durch diesen nachbarschaftlichen Todesfall auch noch seiner eigenen Einsamkeit bewusst.