Der Nachtzug soll auch nach Corona attraktiv bleiben. "Beim Reisen im Nachtzug spart man das Hotel, spart CO2, und man kommt in der Mitte der Stadt an – spart also Zeit", meint Hunkel. Gerade das zunehmende Umweltbewusstsein soll ein entscheidender Faktor sein. "Corona geht vorbei, die Klimakrise bleibt." Eine Fahrt im Zug sei da attraktiver als ein Flug. Hunkel freut sich auf die Reise "Eine Fahrt ist ein Abenteuer", sagt er. Und gibt noch einen Tipp: "Auf dem mittleren Bett schlafen Sie am besten."

Der Nachtzug ist klimaschonend unterwegs

Zurück in meinem Abteil erklärt die Zugbegleiterin, wie man das Bett aufklappt und wie man das Fenster öffnen kann. "Jeder sollte mal Nachtzug gefahren sein", findet sie. "Man kann da wirklich viel erleben." Bis nach Frankfurt nutze ich die Zeit, um zu lesen, auch das Wlan im Zug funktioniert tadellos.

In Frankfurt höre ich plötzlich ein Bellen auf dem Gang. Neugierig trete ich aus meinem Abteil und treffe Mechthild Hammel und ihren Hund Yuki. Sie betreibt ein Weingut in der Pfalz und fährt für zwei Wochen nach Sylt. "Ich fahre sehr gerne Zug und Yuki auch", sagt sie. Der Nachtzug sei das perfekte Transportmittel. "Ganz stressfrei".

Zwischen Orientexpress und Landschulheim – so fühlt es sich an

Als es anfängt zu dämmern, ändert sich die Stimmung im Zug. Ich treffe einen Mann mit Zahnbürste und Bademantel vor meinem Abteil, und ich fühle mich irgendwo zwischen Orientexpress und Landschulheim. Während ich meine mitgebrachte Brezn esse (es gibt kein warmes Essen im Zug), kommt ein Presse-Kollege vorbei und wir trinken ein Bier aus dem Bordrestaurant, während durch das offene Fenster die warme Sommerluft hereinweht. Langsam verstehe ich die Nachtzug-Begeisterung.

Als es ans Schlafen geht, ist das Bett schnell aufgebaut. Es liegen Bettlaken und Kissen bereit, die Klimaanlage brummt und aus dem Nebenabteil dringen leise Gesprächsfetzen. Der Zug ruckelt unter mir, ich freue mich auf Sylt und schlafe schnell ein. Doch so angenehm wird die Nacht dann doch nicht: Zuerst werde ich von einem vorbeifahrenden Güterzug geweckt, später scheint die Sonne dann doch sehr hell durch die Vorhänge. Wahrscheinlich hätte ich tatsächlich Ohrstöpsel (und eine Schlafmaske!) mitnehmen sollen. So bringt mir die Nacht nur wenige Stunden Schlaf.

Haare waschen im Waschbecken

Bei den anderen Passagieren scheint das besser gelaufen zu sein. Hammel und ihren Hund treffe ich auf dem Bahnsteig in Lüneburg, wo der Zug kurzen Aufenthalt hat und Yuki ein bisschen Auslauf bekommt. "Ich habe sehr gut geschlafen", erzählt die Pfälzerin. Ähnlich geht es auch dem Ehepaar Oexle.

Sie treffe ich, nachdem ich es geschafft habe, mir in dem kleinen Waschbecken im Waschraum die Haare zu waschen, und zurück in mein Abteil gehe. "Wir schlafen auf dem unteren Bett", alles andere ist uns zu viel Klettern", sagen sie. Gerade zu Coronazeiten sei der Nachtzug eine gute Art zu reisen, "auch ohne Maskenpflicht im Abteil".

Endstation Sylt: Sonne am Strand

Auf Sylt angekommen scheint die Sonne, es weht ein starker Wind. Ich mache mich auf den Weg zu "Fisch Blum" für eine Dorade – eine Empfehlung, die ich im Zug bekommen habe. Ich bin müde, aber zufrieden. Vor 18 Stunden bin ich in Pasing in den Zug gestiegen, jetzt bin ich am Strand.

In der Zwischenzeit habe ich nette Leute kennengelernt, Hunde gestreichelt und gute Urlaubstipps bekommen. Es ist schön, dass es den Nachtzug wieder gibt!

Lesen Sie hier: Kommen Wohnungen mit acht Euro Höchstmiete?