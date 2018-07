Beim Fototag im Sauter-Stammhaus an der Sonnenstraße konnten sich Fotointeressierte am Samstag bei zahlreichen Workshops von Experten erklären lassen, wie ein Model perfekt in Szene gesetzt wird. Welchen Winkel braucht ein Blitzgerät, um die Gesichtskonturen perfekt zur Geltung zu bringen? Welche Belichtungszeit ist bei Tageslicht am besten? Und mit welcher Blende stellt die Kamera genau auf die Augen des Models scharf? Fotoprofis von Hersteller wie Canon, Olympus, Nikon, Panasonic, Rollei, Sony oder Hapa Team standen den Fotografen in den Workshops mit Rat und Tat zur Seite.