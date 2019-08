So lief das große Finale ab "Promi Big Brother 2019": Janine Pink holt sich die 100.000 Euro

Zeit für den Abschied

Diesen durfte Theresia schon sehr bald wiedersehen, denn sie wurde von den Zuschauern als erste Kandidatin rausgewählt. Erst mal draußen, erklärte sie, was sie besonders vermisst habe: "Handy und so, das war mir alles gleichgültig." Vor allem Thomas, den sie kurz darauf in die Arme schloss, und ihre Freunde hätten ihr gefehlt. Nach einer kurzen Camping-Live-Challenge, die Joey für sich entscheiden konnte, musste dann auch Tobi seine Sachen packen. "Der dritte Platz ist super", meinte er nach dem Auszug und freute sich darüber, so weit gekommen zu sein.