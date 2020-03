So lernt man sich jetzt kennen Online-Dating: Neue Features in Zeiten der Corona-Krise

Die Dating-Plattform Tinder registriert ebenfalls deutlich mehr neue Gespräche als normalerweise, auch dauern diese Unterhaltungen im Durchschnitt viel länger an als vor der Krise. Am meisten sehnen sich in der Corona-Krise übrigens die Berlinerinnen nach einem neuen Partner: In der Hauptstadt verzeichnet LemonSwan einen Zuwachs an weiblichen Neuanmeldungen von mehr als 60 Prozent, Bayern steht hier mit 20 Prozent an letzter Stelle.