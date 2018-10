West-Nil-Virus: Symptome

Das Virus, das hauptsächlich in Afrika, Indien, Ägypten und im Westen der Türkei vorkommt, verbreitet sich über einen längeren Zeitraum in Richtung Norden. In Europa gibt es laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit immer wieder saisonale Ausbrüche. Die Infektion verläuft beim Menschen in den meisten Fällen symptomlos. Bei rund 20 Prozent der Fälle zeigt der Betroffene grippeähnliche Symptome, in einzelnen Fällen - gerade bei älteren Menschen - verursacht der Erreger hohes Fieber und Hirnhautentzündung. Im schlimmsten Fall verläuft diese tödlich.