SpVgg Gruether Fürth schlägt 1. FC Kaiserslautern - "eine taktisch disziplinierte Leistung"

Maloca war maßgeblich am Spielausgang beteiligt. Nach der Führung durch Julian Green (17. Minute) lenkte er im Zweikampf mit Osayamen Osawe (45.) den Ball zusammen mit dem Gegenspieler zum Ausgleich ins eigene Tor. "Dieser Osawe war, glaube ich, der schnellste Stürmer, gegen den ich je gespielt habe. In der ersten Halbzeit habe ich es gegen ihn normal versucht, aber in der zweiten Hälfte gab es dann die Gelbe Karte", schilderte der kroatische Verteidiger. Nach dem Seitenwechsel bejubelte er dann den Siegtreffer per Kopf (73.).